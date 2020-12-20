США пока точно не знают, кто стоял за кибератаками на федеральные ведомства страны

Об этом в эфире телеканала ABC заявила Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая Джо Байденом на пост главы Минэнерго. В

то же время она заверила, что команда избранного президентом Байдена воспринимает случившееся очень серьезно, новая администрация даст «мощный ответ» тем, кто совершил этот акт. Госсекретарь США США Майк Помпео утверждает, что за взломом стоит Россия.