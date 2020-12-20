В Петербурге задержан предполагаемый убийца известного ученого-биолога Александра Каганского

По данным городского управления СК, это 45-летний местный житель. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ранее информированный источник ИФ сообщал, что накануне во дворе 16-этажного дома обнаружили тело мужчины выпавшего с 14 этажа. Позже было установлено, что погибший — Александр Каганский. По предварительным данным, незадолго до трагедии между Каганским и его знакомым произошёл конфликт. Каганский работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурна и считался биологом с мировым именем.