В Петербурге задержан предполагаемый убийца известного ученого-биолога Александра Каганского

По данным городского управления СК, это 45-летний местный житель. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ранее информированный источник ИФ сообщал, что накануне во дворе 16-этажного дома обнаружили тело мужчины выпавшего с 14 этажа. Позже было установлено, что погибший — Александр Каганский. По предварительным данным, незадолго до трагедии между Каганским и его знакомым произошёл конфликт. Каганский работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурна и считался биологом с мировым именем.
2020-12-20T19:32:59+03:00
2020-12-20T19:37:30+03:00
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19:32, 20 декабря 2020
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