В России пока не принято решения об авиасообщении с Великобританией, где выявлена новая мутация коронавируса

Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, ситуация находится на контроле, о решениях будет сообщено дополнительно.

Авиасообщение между Россией и Великобританией возобновили с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняет «Аэрофлот», а также British Airways.

Между тем, Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев из-за новой мутации коронавируса. Несколько европейских стран уже объявили о закрытии своих границ для британцев, еще ряд – собираются это сделать. А по сведениям РИА, Евросовет созвал совещание представителей стран ЕС для обсуждения ситуации с новым типом коронавируса в Британии и связанных с этим мер безопасности.