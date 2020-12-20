Российский оперштаб пока не принял решения относительно авиасообщения с Великобританией

Как говорится в сообщении штаба, обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении. Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса, который распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На этом фоне несколько европейских стран приостановили авиарейсы из Великобритании, Германия намерена инициировать запрет на авиасообщение с Соединенным королевством на уровне ЕС. Новый штамм КОВИД-19 обнаружен еще в трех странах.

Впервые о нем узнали от Премьер-Министра Великобритании Бориса Джонсона, который рассказал о том, что новый штамм распространяется быстрее, чем его аналоги. Всего на Островах уже выявили более тысячи случаев заболевания. Сегодня стало известно о том, что этот подвид вируса нашли еще в трех странах – Нидерландах, Дании и далеко отстоящей от Европы Австралии. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, которую цитирует ВВС. В ВОЗ отметили, что мутация сделала вирус более заразным, но при этом не более опасным. Сообщается, что он распространяется на 70 процентов быстрее. Смертоносность, по мнению специалистов, не возросла. О какой-то иной реакции штамма на уже разработанные вакцины не сообщается.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 76 миллионов человек.