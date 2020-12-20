Депутаты МГД Ступин и Тимонов обратились в СК с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Навального

Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тимонов обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления политика Алексея Навального. Как рассказал «Эху Москвы» сам парламентарий и адвокат Евгений Ступин, это уже не первая попытка заставить СК возбудить дело. Ступин подчеркнул необходимость проверки всех лиц, причастных к этому делу. В частности, химиков, которые следили за Навальным.