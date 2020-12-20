Завтра вечером на небе можно будет наблюдать «великое соединение» Юпитера и Сатурна

С Земли это явление будет выглядеть как яркая двойная звезда. В последний раз аналогичное сближение Сатурна и Юпитера произошло 4 марта 1226 года. В следующий раз это произойдет 15 марта 2080-го.
2020-12-20T18:37:01+03:00
2020-12-20T18:37:01+03:00
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18:37, 20 декабря 2020
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