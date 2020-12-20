Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина временно отстранена от соревнований

По сведениям ТАСС, россиянку заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Основанием для временного отстранения 29-летней спортсменки послужили данные московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб с 2012 по 2015 годы. В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.