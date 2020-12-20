Геннадий Гудков не советует Алексею Навальному возвращаться в Россию

Экс-депутат Государственной Думы России, полковник ФСБ Геннадий Гудков считает возвращение Навального в Россию очень опасным. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что Алексей Навальный не должен испытывать судьбу, по крайней мере сейчас. Глядя, что происходит с Кремлем, похоже в высших эшелонах власти потеряли разум. Такое впечатление, что власть съехала с катушек, и никаких ограничений у нее нет, никаких запретов и сдерживающих факторов. Одно выражение президента: «Захотели бы убить, убили бы» — это о чем говорит? Понимая, какая истерика и паника царит в Кремле, можно предположить, что они в этих условиях могут пойти на любые криминальные преступные действия», — сказал Г.Гудков.

По его словам, совершенно очевидно, что ФСБ «не может работать без согласования с президентом». «Это говорит о том, что все во власти подписались под приговором Алексея Навального. Возвращаться в этих условиях сейчас, на мой взгляд, сумасшедший риск. Путин не реагирует на международный имидж России, это видят все. Расследование Навального убедительно доказало в очередной раз причастность самого государства к политическим расправам. Навальный сейчас находится в очень серьезной зоне риска, и сейчас я бы не рекомендовал возвращаться в Россию. Там полнейший беспредел, и это может закончится повторным покушением, где может быть избрана уже другая доза», — отметил он.

Сам Геннадий Гудков покинул Россию из-за угрозы неминуемого ареста и сейчас находится в Болгарии.