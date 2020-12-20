Путин: Число преступлений террористической направленности в РФ существенно сократилось

Число преступлений террористической направленности в РФ существенно сократилось. Об этом при посещении штаб-квартиры СВР заявил Владимир Путин. По его словам, за 11 месяцев текущего года их было зарегистрировано всего два. Президент отметил, что к международному терроризму у российского народа «свои, особые счеты».