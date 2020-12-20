Рачинский: Спецслужбы настолько отметились в нашей истории, что это не вырубить из народной памяти никакой пропагандой

Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский считает, что спецслужбы настолько отметились в нашей истории, что это не вырубить из народной памяти никакой пропагандой. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя заявление президента страны на праздновании юбилея Службы внешней разведки.

Служба внешней разведки и все причастные к охране государства должны делать все возможное, чтобы предотвратить переписывание истории. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.

«Президенту следовало бы уточнить, кого он имеет в виду, когда говорит про попытки исказить историю отечественных спецслужб. Потому что, вообще говоря, если говорить о советских спецслужбах, они так отметились в нашей истории, что это уже не вырубить из народной памяти никакими средствами и никакой пропагандой. Более преступной организации, чем ВЧК, ОГПУ, НКВД по отношению к собственному народу трудно найти в истории не только в отечественной, но и в мировой», — сказал Я.Рачинский.

По словам правозащитника, иностранный отдел и служба внешней разведки занимались «вовсе не защитой интересов родины, по крайней мере, не только ею, но и тем, что сегодня называется международным терроризмом». «К сожалению, хотелось бы, чтобы эта история была лучше, но искажением занимаются те, кто празднует юбилеи этих служб», — отметил Я.Рачинский.

Российская Служба внешней разведки сегодня отмечает вековой юбилей.