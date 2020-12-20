Сванидзе: Главное орудие противостояния попыткам фальсифицирования истории – это открыть доступ во все архивы

Главное орудие противостояния попыткам фальсифицирования истории – это открыть доступ во все архивы. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк, член СПЧ Николай Сванидзе.

На праздновании юбилея Службы внешней разведки выступил президент Владимир Путин, сказав, что СВР и все причастные к охране государства должны делать все возможное, чтобы предотвратить переписывание истории.

«Попытки исказить истории они действительны плохи. Главное орудие противостояния попыткам фальсифицировать историю — это открыть доступ во все архивы. Чем больше исторической правды, тем труднее фальсифицировать историю. А путь к фальсификации истории — это односторонняя позиция, ложь, и управление историками со стороны спецслужб или прокуроров», — сказал Н.Сванидзе.