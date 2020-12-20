Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли золото в спринтерской лыжной эстафете на этапе Кубка Мира в Дрездене

Это была не единственная медаль наших спортсменов в этот день.

Бронза нашего женская дуэта Натальи Непряевой и Юлии Ступак была скорее упущением, а не победой, тем более, что на финишную прямую наша команда вышла первой с запасом, но он весьма быстро расстаял. Сказалось падение Ступак после которого пришлось догонять пелотон. Первое место осталось за командой Швейцарии, серебро у словенских девушек. Мужчин было не остановить – один из лидеров мировых лыж Александр Большунов и один из самых сильных спринтеров Глеб Ретивых выглядели весьма уверенно. Большунов на предпоследнем этапе убежал от соперников, а Ретивых сумел сохранить им добытое, хотя соперники сделали все, для того, чтобы этого не произошло. Главный тренер сборной Юрий Бородавко отметил хорошие перспективы в этой дисциплине на чемпионате мира.

Российским биатлонистам не удалось завоевать медали в масс-старте. У мужчин гонку выиграл Арнд Пайфер из Германии, а женщин победительницей стала норвежка Марте Ройселанд.