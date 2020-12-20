Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пенсионеров воздержаться от походов по магазинам в преддверии Нового года

По словам градоначальника, это поможет защитить здоровье старшего поколения.

Всего лишь 27 свободных коек осталось в Петербурге для больных коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщили в Смольном.

Из отчета Смольного следует, что, если на прошлой неделе было свободно 4% коронавирусных коек, то к концу это — меньше одного процента. Всего в Петербурге развернуто более 10 тысяч коек. Большую часть коечного фонда занимают пациенты со среднетяжелыми случаями, затем следуют тяжелые и меньше всего пациентов с легкими случаями. Их, как правило, отправляют лечиться домой. По числу болеющих коронавирусом Петербург занимает второе место после Москвы. За неделю их стало на 5% больше. Этот показатель превысил 76 тысяч человек. По данным петербургского межведомственного координационного совета, ежедневно в городе коронавирус выявляют у 4-5 тысяч человек. За неделю на 9% увеличилось число умерших людей с коронавирусом. По числу смертей на 100 тысяч населения Петербург занимает первое место в России.

Согласно официальным данным, по числу заразившихся COVID-19 на 100 тысяч населения Петербург входит число регионов-лидеров по России.