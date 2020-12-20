Заявление о новом штамме коронавируса заставило ЕС задуматься о приостановке пассажирского сообщения с Британией

Заявление британских властей о новом штамме коронавируса заставило страны Евросоюза задуматься о приостановке пассажирского сообщения с Соединённым королевством. Кое-где запрет уже вступил в силу.

Премьер Британии не на шутку испугал Евросоюз. Борис Джонсон вчера рассказал, что в стране выявили новую разновидность коронавируса. Она, по предварительным данным, на 70 процентов заразнее предыдущего вида и распространяется быстрее. В Лондоне и на юго-востоке Англии власти сегодня ввели максимально жёсткие ограничения. Всё это привело к тому, что уже несколько стран Евросоюза объявили о прекращении авиа-, а в ряде случаев железнодорожного сообщения с Соединённым королевством. Первыми это сделали Нидерланды, запретив рейсы из Британии с этого дня до нового года. Временно не будут ходить в Лондон и обратно международные поезда Евростар, которые связывают континентальную Европу с Великобританией. Следом Бельгия объявила, что с начала недели не примет самолеты и поезда из Великобритании. Мера пока будет действовать сутки, за это время чиновники надеются получить подробную информацию о степени опасности нового штамма коронавируса. Италия инициативу поддержала. Все поездки из Британии приостановят, объявил сегодня глава МИД Луиджи Ди Майо.

Германия и Франция тоже обсуждают эту возможность. Ангела Меркель, по данным газеты Бильд, намерена пойти дальше и добиться закрытия границ Евросоюза для британцев с завтрашнего дня по 6 января из-за новой мутации коронавируса. Вопрос немецкий канцлер обсудит с президентом Франции. В Париже в свою очередь допускают, что приостановят с Лондоном и железнодорожное сообщение, передаёт телеканал «Бэ-эф-эм». Выработать скоординированный ответ призывает и правительство Испании. Приостановку авиасообщения с Британией обсуждают и власти Литвы.

Беспокойство по поводу эпидемиологической ситуации в Британии выразил также Израиль. Правительственная комиссия по коронавирусу под руководством Беньямина Нетаньяху в эти минуты обсуждает вопрос о немедленном закрытии въезда в страну из Британии и ряда других государств.

Член комитета госдумы по охране здоровье Алексей Куринный пока не считает панику с обнаружением нового штамма вируса в Великобритании оправданной.