По всей Белоруссии сегодня снова проходят акции протеста против режима Александра Лукашенко

По данным минского МВД задержаны уже около ста человек.

В микрорайонах Минска и других крупных городов стихийно собираются колонны протестующих. Люди с бело-красно-белыми флагами и громкими лозунгами идут маршем по дворам, улицам и проспектам – такие кадры сегодня публикуют местные онлайн-издания, которые следят за очередной воскресной акцией.

Несколько недель назад предполагалось, что сегодняшний марш пройдет централизованно – впервые за долгое время. Однако на днях в телеграм-каналах начали распространятся призывы продолжить разрозненные демонстрации во всех районах городов – считается, что это усложняет работу силовикам. Автозаки сегодня, судя по сообщениям в социальных сетях, дежурили в разных районах Минска – такие «засады», по выражению протестующих, можно было видеть рядом со многими дворами. Спецтехнику в город традиционно стянули еще ранним утром. Пока задержанных, по данным минского МВД около сотни. Впрочем, сообщается об участниках акции, попавших в отделения и в других городах страны. Сегодня также стало известно о задержании 18-летнего студента, которого обвиняют в том, что он размещал в открытом доступе персональные данные силовиков и агитировал участвовать в массовых беспорядках. Возбуждено уголовное дело.

Массовые акции не прекращаются в Белоруссии с 9 августа, когда Центризбирком назвал Лукашенко победителем президентских выборов.