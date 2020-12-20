Папа Римский Франциск раскритиковал потребительское отношение к Рождеству

В традиционной воскресной проповеди понтифик сказал, что за подарками, покупками и предрождественской суетой люди стали забывать истинный смысл праздника. Папа римский призвал вернуться к истинному духу Рождества. Ранее Франциск уже отмечал, что пандемия и вводимые из-за нее ограничения дают возможность встретить это Рождество «более религиозно».