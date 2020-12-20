Папа Римский Франциск раскритиковал потребительское отношение к Рождеству

В традиционной воскресной проповеди понтифик сказал, что за подарками, покупками и предрождественской суетой люди стали забывать истинный смысл праздника. Папа римский призвал вернуться к истинному духу Рождества. Ранее Франциск уже отмечал, что пандемия и вводимые из-за нее ограничения дают возможность встретить это Рождество «более религиозно».
2020-12-20T17:33:56+03:00
2020-12-20T17:33:56+03:00
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17:33, 20 декабря 2020
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