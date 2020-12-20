Прививать людей старше 60 лет от коронавируса в России могут начать уже со следующей недели

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он пояснил, что сейчас как раз завершаются клинические испытания вакцины на людях этой возрастной категории. Помимо этого Мурашко отметил, что заболеваемость COVID-19 сохраняется на высоком уровне, но кардинального роста нет