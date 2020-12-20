Санкт-Петербург вышел на первое место среди российских регионов по коэффициенту заболеваемости коронавирусом

Этот показатель рассчитывается как число выявленных случаев на тысячу человек за последние 30 дней. Как передает РБК, на сегодняшний день, коэффициент заболеваемости коронавирусом составляет в Петербурге 19,5 и продолжает расти. По числу выявленных случаев заражения Петербург уступает только Москве.