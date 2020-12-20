Россиянин, которого подозревют в мошенничестве и хищениях, задержан в Испании

56-летнего мужчину обнаружили в муниципалитете Адехе, расположенном на острове Тенерифе, где он проживал вместе с родственником. Местная прессе пишет о том, что задержание было сделано по запросу российской стороны, которая объявила его в международный розыск по подозрению в совершении экономических преступлений – мошенничестве и хищениях на сумму в 900 тысяч евро. Это уже не первая операция испанских правоохранителей за эту неделю. Ранее Национальная полиция объявила об аресте преступной группировки из 23 человек, в числе которых были и выходцы из стран бывшего СССР – 8 россиян и один гражданин Казахстана. Это одно из крупнейших дел подобного рода. Сообщается, что они занимали в мафии ключевые посты, занимались коррупцией и внедрялись в органы государственной власти.

Испанская полиция вела расследование в течении 7 последних лет.