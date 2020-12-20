Минздрав Краснодарского края начал проверку видео с оставленным в подъезде пациентом с коронавирусом

Видеоролик был выложен сегодня в социальных сетях.

Бригады «Скорой помощи» выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки — это то, что удалось выяснить к настоящему моменту, утверждает региональный оперативный штаб. Отмечается, что всех, кто попадает в медучреждения с подозрением на пневмонию, отправляют в инфекционную больницу Новороссийска или ЦРБ Крымска. Именно в последней и произошел инцидент, о котором стали сообщать пользователи социальных сетей. Согласно видеозаписи, зараженного мужчину выписали из стационара, как только ему стало немного лучше. Его привезли домой и оставили в подъезде, где он начал задыхаться. Сообщалось, что добиться приезда «Скорой помощи» удалось лишь с третьего раза – пациента снова забрали в больницу.

О состоянии больного пока ничего неизвестно.