Путин: СВР и все причастные к охране государства должны делать все, чтобы предотвратить переписывание истории

Служба внешней разведки и все причастные к охране государства должны делать все возможное, чтобы предотвратить переписывание истории. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин. Путин также призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России.
2020-12-20T17:02:59+03:00
2020-12-20T17:02:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:02, 20 декабря 2020
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