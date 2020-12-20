Депутат Куринный считает панику с обнаруженным новым типом вируса в Великобритании преждевременной

Член комитета Госдумы по охране здоровье Алексей Куринный считает панику с обнаруженным новым типом вируса в Великобритании преждевременной. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Четких данных о том, насколько опасен новый штамм вируса, нет. Ранее также были сообщения о новом вирусе, который был обнаружен в Голландии, и который якобы являлся более опасным. Сегодня это общий страх, какая-то определенная перестраховка. И пока на сегодняшний день ни кем не доказано наличие более агрессивного вируса», — сказал он.

По мнению А.Куринного, закрытие границ в качестве борьбы с распространением вируса, «как показывает опыт, не столь эффективная мера».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов.

В связи с этим о закрытии границ с Великобритании заявил ряд европейских стран.