Немец Арнд Пайффер стал победителем гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Немец Арнд Пайффер стал победителем гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Лучшее время у россиян показал Александр Логинов, который пришел к финишу десятым. В общем зачете Кубка мира лидерство после девяти гонок сохраняет Йоханнес Бё.