Путин призвал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в борьбе с нацизмом, но не забывать о репрессиях

Владимир Путин призвал противостоять попыткам исказить роль советских спецслужб в борьбе с нацизмом, но и не забывать о репрессиях. Выступая в штаб-квартире СВР по случаю Дня работника органов безопасности, президент выразил надежду, что разведка продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире.
2020-12-20T16:34:58+03:00
2020-12-20T16:34:58+03:00
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16:34, 20 декабря 2020
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