Путин призвал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в борьбе с нацизмом, но не забывать о репрессиях

Владимир Путин призвал противостоять попыткам исказить роль советских спецслужб в борьбе с нацизмом, но и не забывать о репрессиях. Выступая в штаб-квартире СВР по случаю Дня работника органов безопасности, президент выразил надежду, что разведка продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире.