По данным правозащитного центра «Весна», по всей Белоруссии на акциях протеста сегодня задержали около 20 человек

Больше всего задержанных в Минске.

Между тем, это уже второе протестное воскресенье, когда в белорусской столице не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро. Кроме того, правозащитникам известно о задержаниях в Гродно, Борисове и Солигорске.

Также МВД Белоруссии сообщает о задержании 18-летнего студента , который, как утверждают силовики, управлял телеграм-каналом «Каратели Молодечно», в котором размещены персональные данные сотрудников милиции. Против задержанного возбуждено головное дело.