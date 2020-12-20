Власти Франции рассматривают возможность прервать авиа и железнодорожное сообщение с Великобританией

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, поводом стало выявление в Британии новой мутации коронавируса. Официальное заявление о прекращении авиа— и железнодорожного сообщения может быть сделано в ближайшие часы.

О готовности принять аналогичное решение сообщили Бельгия и Германия. О приостановке авиасообщения с Великобританией уже объявили Италия и Нидерланды. По данным телеканала Бэ-эф-эм, Франция также добивается скоординированного решения стран ЕС в этой сфере. А в Израиле обсуждается возможность «немедленного закрытия въезда не только из Великобритании, но и Дании и Южной Африки» из-за обнаружения там нового типа коронавируса. Накануне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, может быть на 70% более заразен.