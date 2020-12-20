Лыжники сборной России Александр Большунов и Глеб Ретивых победили на этапе Кубка мира в Германии

На втором месте спортсмены из Франции, на третьем — из Италии. Среди женщин в командном спринте россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли второе место. На первом – команда из Швейцарии. Замкнула тройку лидеров сборная Словении.
2020-12-20T16:11:26+03:00
2020-12-20T16:13:41+03:00
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16:11, 20 декабря 2020
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