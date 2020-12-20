Милиция в разных районах Минска задерживает участников новой акции протеста

По данным правозащитников в автозаках оказалось около 20-ти человек. Это число продолжает расти.

Задержания идут возле станций метро в центре и на окраинах Минска, а также во дворах в спальных районах, сообщает портал tut.by. Силовики в частности разогнали колонну в микрорайоне на западе столицы. Белорусская оппозиция сегодня проводит акцию под названием «Марш народного трибунала». Люди требуют судить тех, кто причастен к избиениям и пыткам задержанных во время протестов. Звучат призывы к отставке Александра Лукашенко. Протестующие выстроились в цепи солидарности в разных районах. Демонстранты также пытаются проводить марши небольшими группами. У них бело-красно-белые флаги и другая символика. Перед началом акции в столицу Белоруссии стянули автобусы с силовиками и спецтехнику, в том числе водомёты. Днем из изолятора спустя почти полтора месяца после ареста вышла обладательница титула «Мисс Белорусь-2008» Ольга Хижинкова. Её встретили родственники и группа поддержки. Хижинкова рассказала порталу tut.by о тяжёлых условиях в изоляторе. По её словам, спать приходилось прямо на полу, закутавшись в одежду. В камере постоянно дуло из окна, у одной из арестованных женщин начался цистит. Хижинкова также сказала, что не намерена уезжать из страны.

Помимо Минска также сообщается о задержании противников Лукашенко в Гродно, Солигорск и Борисове. Акции в Белоруссии продолжаются четыре с половиной месяца со дня выборов президента, на которых по официальным данным победил Лукашенко.