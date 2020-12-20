«Фонтанка»: Власти Петербурга признали, что в городе осталось всего 27 свободных коронавирусных коек

Власти Петербурга, как пишет издание «Фонтанка», признали, что в городе осталось всего 27 свободных коронавирусных коек. Об этом говорится в отчете межведомственного координационного комитета по коронавирусу, который опубликован на сайте Смольного. Ранее власти отмечали, что врачи работают на пределе.