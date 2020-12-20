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16:03, 20 декабря 2020

Объявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об ужесточении карантинных мер вызвало панику в Лондоне

Тысячи людей стремились уехать из Лондона до полуночи, когда ограничения вступили в силу –пишет газета Дэйли Мейл. На вокзалах и в аэропортах столпотворение. Разумеется, ни о какой социальной дистанции речи в этом случае не шло. Некоторые маршруты пришлось и вовсе отменить. На выезде из города огромные пробки, в которых встали обладатели личного автотранспорта. Они тоже бежали от карантина. Заполнены центральные улицы столицы. Остающиеся граждане бросились в магазины, чтобы успеть в последний день купить подарки к Рождеству.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Лондоне закрыты все магазины, кроме, тех, где торгуют товарами первой необходимости. Не работают рестораны и бары. Из дома можно выходить только в экстренном случае. Собираться на Рождество большими компаниями запрещено.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил ранее о том, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который имеет более высокую скорость распространения.

На акции «ковид-диссидентов» в Лондоне задержано 29 человек.



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