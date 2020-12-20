Италия, Бельгия и Нидерланды объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за мутации коронавируса

Рассматривают такую возможность, по сообщениям СМИ, Германия, Франция и Израиль. На днях британские власти сообщили, что обнаружен новый вариант коронавируса, который на 70% более заразный, чем прежний. В Англии эту мутацию обнаружили еще в сентябре, позже ее выявили в Дании, Нидерландах и Австралии, рассказала в интервью британской медиакомпании «Би-би-си» эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Паника с закрытием границ пока ничем не обоснована – такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член комитета Госдумы по охране здоровье Алексей Куринный.

Великобритания была в числе первых стран, с которой в августе Россия возобновила авиасообщение, прерванное из-за пандемии в марте.