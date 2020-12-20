Франция вслед за Бельгией может прервать воздушное и железнодорожное сообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Франция вслед за Бельгией может прервать воздушное и железнодорожное сообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса, сообщает BFM TV. По его сведениям, рассматривают такую возможность и в Германии.

Сегодня бельгийский премьер-министр Александр де Кро объявил, что с полуночи страна закроет границы для лиц из Великобритании. Ограничение вводится на 24 часа, однако его могут продлить в случае необходимости, пишет газета Brussels Times. Ранее Нидерланды объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения новой разновидности COVID-19, которая считается более заразной.

Германия, по сведениям газеты «Бильд», рассматривает возможность запретить полеты из Великобритании и ЮАР из-за обнаружения там мутации коронавируса. Издание ссылается на источники в правительстве. На днях британские власти сообщили, что новый вариант коронавируса заметно заразнее прежнего. В Лондоне с этого дня введены новые ограничения. Как пишет газета «Дейли мэйл», из-за них люди массово покидают город.



Новая мутация коронавируса обнаружена также в Дании, Нидерландах и Австралии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сказала это в интервью британской медиакомпании «Би-би-си». Речь идет о новом варианте коронавируса, зафиксированном в Великобритании, который способен распространяться быстрее прежнего вируса.



В руководстве Израиля обсуждают введение немедленного запрета на въезд из Великобритании, Дании и Южной Африки, сообщили в канцелярии премьера. Решение также касается проведения тестов и введения обязательного карантина для израильтян, которые возвращаются из всех стран и ограничения выезда израильтян за границу, передает ТАСС. Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, прерванное в марте из-за пандемии, в начале августа.