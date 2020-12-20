Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается в телеграмм-канале дептранса Москвы

Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается в телеграмм-канале департамента транспорта Москвы. Вместе с тем в столице продолжает действовать блокировка социальных карт школьников и пенсионеров.

Смысла в блокировках карт вообще не было, уверен член комиссии по здравоохранения и охране общественного здоровья Мосгордумы Сергей Севостьянов.

Севостьянов заметил, что при блокировке социальных карт пенсионеры и школьники все так же передвигались по городу, как раньше, но были вынуждены покупать разовые билеты на поездки.