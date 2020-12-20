Приставы начали взыскивать штрафы с москвичей, признанных виновными в нарушении режима изоляции.

К началу декабря, по статистике Федеральной службы судебных приставов, которую приводит агентство ТАСС, ведомство получило почти 250 постановлений о взыскании административных штрафов. Их выписывали тем, кто нарушил режим изоляции после возвращения из-за границы или контакта с заболевшим, и тем, кто несмотря на запрет мэрии гулял в парках или не соблюдал социальную дистанцию в общественных местах. Сто штрафов граждане выплатили добровольно, по остальным приставы принимают меры – арестовывают деньги на банковских счетах или взыскивают требуемые суммы из зарплаты.

Этой весной мэрия обязала зараженных коронавирусом использовать специальное мобильное приложение – «Социальный мониторинг». На него поступало немало жалоб – штрафы, порой, получали даже те, кто соблюдал все предписания, но, например, не сделал селфи, так как сигнал пришел ночью. Большой резонанс получила история с женщиной-инвалидом, прикованной к кровати. Она не могла установить приложение на старый телефон, из-за чего также получила штраф. Его позже аннулировали.

Всего, по последним данным властей, в Москве с апреля зафиксировано почти 100 тысяч случаев нарушения режима изоляции.