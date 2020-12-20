Премьер-министр Бельгии заявил, что с полуночи будут приостановлены рейсы из Великобритании из-за мутации коронавируса

Премьер-министр Бельгии заявил, что сегодня с полуночи будут приостановлены рейсы из Великобритании из-за мутации коронавируса. Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT отметил, что эта мера предварительно вводится на 24 часа в ожидании выводов ученых, которые в настоящее время заняты изучением этого вопроса. Ранее Нидерланды объявили о запрете авиарейсов из Великобритании из опасения занести на континент новую разновидность коронавируса, считающуюся очень заразной.