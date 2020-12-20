Владимир Путин в день столетия Службы внешней разведки призвал ее противостоять попыткам переписать историю. Президент выступил в штаб-квартире СВР в столичном районе Ясенево.



Путин также похвалил российскую контрразведку за проведенные сложные профессиональные операции.