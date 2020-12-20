Депутат МГД считает решение властей продлить работу метрополитена в новогоднюю ночь и сделать бесплатным обоснованным

Решение московских властей сделать проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов считает обоснованным. При этом, как сказал член комиссии по здравоохранения и охране общественного здоровья Мосгордумы в эфире радиостанции «Эхо Москвы», смысла в блокировках социальных карт вообще не было.

«Что касается поездок в новогоднюю ночь и продление работы метрополитена, возможно это обоснованное решение, поскольку люди все равно с соблюдением дистанции будут гулять по городу. И говорить о рисках заражения одной семьи, которая проживает в одной квартире, не стоит», — сказал он.

С.Севостьянов уверен, что смысла в блокировках карт вообще не было.

«Я считаю, что конечно блокирование социальных карт пенсионеров, студентов и школьников нелогично, поскольку эти люди могут перемещаться не только в целях учебы и кружков, у них много собственных потребностей для посещения разных мест. Отобрать льготный проезд было совершенно неправильно, и это была ошибка Правительства Москвы. тем более без всякой компенсации за эту потерю», — подчеркнул он.

Депутат также не считает логичным запрет посещений ресторанов, кафе, клубов после 23.00 вечера. «Я рассматриваю эту меру как абсолютно нелогичную. получается, что до 23.00 у вируса одна сила поражения у людей, а после другая.

При принятии решений и на чем они обосновывались, ни нам — депутатам МГД, ни обществу не докладывается. Складывается впечатление, что это своего рода меры, направленные на то, чтобы понизить вовлечение людей в неформальное общение между собой», — сказал С.Севостьянов.