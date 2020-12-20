В Центрально-Африканской республике антиправительственные отряды при наступлении на столицу взяли город Гримари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал «Корбоньюс». Город Гримари находится в 300 км от столицы Банги. В правительстве отметили, что силы, которые воют с действующими властями, объединил и возглавил бывший президент страны Франсуа Бозизе.