В Центрально-Африканской республике антиправительственные отряды при наступлении на столицу взяли город Гримари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал «Корбоньюс». Город Гримари находится в 300 км от столицы Банги. В правительстве отметили, что силы, которые воют с действующими властями, объединил и возглавил бывший президент страны Франсуа Бозизе.
2020-12-20T14:38:02+03:00
2020-12-20T14:38:02+03:00
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14:38, 20 декабря 2020
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