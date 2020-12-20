Группа из 80 школьников освобождена сегодня на севере Нигерии. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представители полиции. По его словам, бандиты отпустили детей и подростков после операции, проведенной местной группой самообороны. Это освобождение школьников последовало трое суток спустя после того, как армейские подразделения освободили 344 учеников. Они были захвачены 11 декабря из школы-интерната для мальчиков на территории штата Кацина. Правительство Нигерии заявило, что похитителями являются структуры, входящие в исламистскую террористическую группировку «Боко харам»
2020-12-20T14:37:26+03:00
2020-12-20T14:40:43+03:00
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14:37, 20 декабря 2020
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