Власти Казахстана запретили проведение новогодних корпоративов и утренников с 25 декабря по 5 января. В этот период нельзя проводить массовые мероприятия. Как говорится на сайте правительства, ограничения вызваны борьбой с распространением коронавируса.
2020-12-20T14:35:55+03:00
2020-12-20T14:36:00+03:00
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14:35, 20 декабря 2020
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