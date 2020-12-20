Германия рассматривает возможность запретить перелеты из Англии и ЮАР из-за обнаружения там мутации коронавируса

Германия, по сведениям газеты «Бильд», рассматривает возможность запретить полеты из Великобритании и ЮАР из-за обнаружения там мутации коронавируса. Издание ссылается на источники в правительстве. На днях британские власти сообщили, что новый вариант коронавируса заметно заразнее прежнего. В Лондоне с этого дня введены новые ограничения. Как пишет газета «Дейли мэйл», из-за них люди массово покидают город.