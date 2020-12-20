Германия рассматривает возможность запретить перелеты из Англии и ЮАР из-за обнаружения там мутации коронавируса

Германия, по сведениям газеты «Бильд», рассматривает возможность запретить полеты из Великобритании и ЮАР из-за обнаружения там мутации коронавируса. Издание ссылается на источники в правительстве. На днях британские власти сообщили, что новый вариант коронавируса заметно заразнее прежнего. В Лондоне с этого дня введены новые ограничения. Как пишет газета «Дейли мэйл», из-за них люди массово покидают город.
2020-12-20T14:35:50+03:00
2020-12-20T14:39:51+03:00
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14:35, 20 декабря 2020
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