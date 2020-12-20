Приставы в Москве начали взыскивать штрафы с нарушителей изоляции в период пандемии коронавируса. Это сообщили ТАСС в федеральной службе. Гражданам грозит арест средств на банковских счетах, запрет на продажу автомобилей и другие меры. Ранее ряд москвичей, которые по требованию властей установили приложение «Социальный мониторинг», жаловались на некорректные начисления штрафов якобы за выход из дома.
2020-12-20T14:31:01+03:00
2020-12-20T14:31:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2761086-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 20 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…
Популярное за неделю
18 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)