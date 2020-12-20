Приставы в Москве начали взыскивать штрафы с нарушителей изоляции в период пандемии коронавируса. Это сообщили ТАСС в федеральной службе. Гражданам грозит арест средств на банковских счетах, запрет на продажу автомобилей и другие меры. Ранее ряд москвичей, которые по требованию властей установили приложение «Социальный мониторинг», жаловались на некорректные начисления штрафов якобы за выход из дома.