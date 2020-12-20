В Москве сегодня открылись елочные базары. В этом году их более 200. В центральном административном округе стало гораздо больше мест, где жители могут купить живую елку, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он напомнил, что приобрести ель можно и через интернет, не выходя из дома, передает «Интерфакс». Власти Москвы с конца сентября призывают граждан старше 65-ти и лиц с хроническими заболеваниями сохранять домашний режим из-за риска заразиться коронавирусом в общественных местах.
2020-12-20T14:05:24+03:00
2020-12-20T14:05:24+03:00
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14:05, 20 декабря 2020
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