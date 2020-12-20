Причиной взрыва в жилом доме под Петербургом мог стать самогонный аппарат. О том, что взорвался его бойлер, местному сетевому изданию 47news рассказали в администрации Таицкого поселения. Взрыв прогремел утром в деревне Александровка на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. По данным МЧС, в квартире повреждены перегородки и выбиты стекла. Были эвакуированы 40 жильцов, пострадавших нет.