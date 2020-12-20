В Минске начались задержания участников протестов, сообщает белорусский портал Tut.by. По его сведениям, на данный момент, в автозаки попали несколько человек. Перед началом акции, которая проходит в разных районах белорусской столицы, силовики стянули в центр спецтехнику и водометы. Благодаря массовым протестам, мир узнал о происходящем в Белоруссии, отметила ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская.



Светлана Тихановская добавила, что массовые протесты приближают то время, когда власть будет прислушиваться к мнению граждан.