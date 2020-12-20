Новый вариант коронавируса, который обнаружен в Великобритании, может стать доминирующим. Это сказал «Эху» ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Чепурнов при этом заметил, что есть вероятность того, что на новый тип вируса существующие вакцины могут не подействовать . Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый вид коронавируса, который обнаружен в стране, может быть на 70% более заразным. В Лондоне и на юго-востоке Англии с этого дня ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Люди обязаны ночевать у себя дома и должны встречаться максимум с одним человеком вне своего домовладения.