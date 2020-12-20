В Петербурге задержан мужчина, который обвиняется в том, что избил и выбросил девушку из окна пятого этажа. Как сообщили в МВД, это 41-летний безработный гражданин, который был в гостях в общежитии и напал на 27-летнюю девушку после ссоры на фоне алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии здоровья пострадавшей не говорится.