В Петербурге задержан мужчина, который обвиняется в том, что избил и выбросил девушку из окна пятого этажа. Как сообщили в МВД, это 41-летний безработный гражданин, который был в гостях в общежитии и напал на 27-летнюю девушку после ссоры на фоне алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии здоровья пострадавшей не говорится.
2020-12-20T13:34:06+03:00
2020-12-20T13:36:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 20 декабря 2020
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