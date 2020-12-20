Глава Минздрава выразил надежду, что вакцинация от коронавируса граждан старше 65 начнется на следующей неделе. Михаил Мурашко сказал об этом в телеэфире и отметил, что привить планируется 60% взрослого населения страны, передает «Интерфакс». Агентство отмечается, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины для старшей возрастной группы.
2020-12-20T13:33:48+03:00
2020-12-20T13:33:48+03:00
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13:33, 20 декабря 2020
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