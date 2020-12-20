Глава Минздрава выразил надежду, что вакцинация от коронавируса граждан старше 65 начнется на следующей неделе. Михаил Мурашко сказал об этом в телеэфире и отметил, что привить планируется 60% взрослого населения страны, передает «Интерфакс». Агентство отмечается, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины для старшей возрастной группы.