Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Москвы. В то же время в Петербурге ранее решили закрыть метро в ночь на 1 января, чтобы снизить риск распространения коронавируса. До этого столичные власти по той же причине приостановили действие льготных проездных студентов и пенсионеров.