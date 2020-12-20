Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Москвы. В то же время в Петербурге ранее решили закрыть метро в ночь на 1 января, чтобы снизить риск распространения коронавируса. До этого столичные власти по той же причине приостановили действие льготных проездных студентов и пенсионеров.
2020-12-20T13:32:56+03:00
2020-12-20T13:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 20 декабря 2020
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