В Белоруссии после 42 суток ареста вышла на свободу «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова. Ее встретили родные, близкие и группа поддержки, фото публикует белорусский портал Tut.by. Модель и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба «Динамо» была задержана 8 ноября на акции протеста. В Белоруссии пятый месяц продолжаются выступления с требованиями отставки Александра Лукашенко. Сегодня запланированы акции под общим названием «Марш народного трибунала». Ожидается, что на них прозвучат требования судить тех, кто причастен к избиениям, пыткам и изнасилованиям задержанных во время протестов.